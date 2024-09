Crédito: Rota das Notícias

Um caminhão causou danos em uma residência localizada na Rua São Carlos, no Jardim Cruzado, em Ibaté, na manhã deste domingo (01/09).

Segundo informações, o veículo, que estava parado, sofreu uma pane mecânica e se moveu descontroladamente, atingindo a casa. O portão e parte do muro foram destruídos pela força do impacto. As causas do acidente estão sendo investigadas e ninguém se feriu.

