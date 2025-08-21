Caminhão de circo perde controle, bate em defensa metálica e deixa dois feridos na Washington Luís

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um caminhão de circo perdeu o controle e provocou um acidente na noite desta quarta-feira (20), no km 261 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Segundo informações o motorista descia a baixada do Chibarro quando por motivos ainda desconhecidos, acabou perdendo o controle da direção. O veículo bateu contra uma defensa metálica e parou atravessado no acostamento da da pista, em formato de "L".

O condutor e um passageiro tiveram ferimentos leves e foram socorridos por equipes da concessionária que administra a rodovia, para UPA do Melhado. No momento do acidente estava chovendo e a Polícia Militar Rodoviária, registrou a ocorrência.

As causas serão investigadas pela Polícia Civil.

