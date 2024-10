SIGA O SCA NO

05 Out 2024 - 08h38

05 Out 2024 - 08h38 Por Redação

Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (4), no quilômetro 256 da rodovia Washington Luís (SP-310), na região do Chibarro.

Segundo informações, o motorista do caminhão não teria conseguido evitar a batida na traseira do ônibus. Felizmente, não houve feridos . Os veículos foram retirados da pista e o trânsito foi normalizado.

