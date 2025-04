Caminhão colide com barreira de concreto e derrama carga de material escolar na SP-310

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (12), por volta das 19h20, na Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Corumbataí. De acordo com informações da concessionária EIXO SP e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um caminhão que seguia no sentido norte, no km 188, colidiu com uma barreira de concreto após tentar desviar de um veículo que teria invadido sua faixa sem qualquer sinalização.

O impacto causou o derramamento da carga sobre a pista, resultando em uma interdição parcial da via. Apesar da gravidade do ocorrido, não houve registro de vítimas.

