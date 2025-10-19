Caminhão carregado com suco tomba após pneu estourar na Rodovia Washington Luís

Crédito: Portal Fala Matão

Na tarde deste sábado (18), um caminhão Scania 450, pertencente à empresa Jaloto e carregado com suco, tombou em uma ribanceira após um dos pneus dianteiros estourar na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão. O acidente ocorreu no quilômetro 296.

De acordo com informações apuradas no local, o estouro do pneu fez com que o motorista perdesse o controle da direção. O caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente seis a oito metros de altura, vindo a tombar.

Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista saiu ileso. Equipes de socorro da concessionária Ecovias Noroeste Paulista estiveram no local e prestaram atendimento.

O veículo deverá ser retirado por meios próprios, de forma particular, já que a concessionária não realiza esse tipo de remoção devido à distância em que o caminhão foi projetado após o acidente.

