Caminhão carregado com cana tomba e interdita rodovia

11 Set 2025 - 06h47Por Da redação
Crédito: CCI Artesp

Um caminhão bitrem carregado com 40 toneladas de cana-de-açúcar tombou na noite desta quarta-feira (10) no km 1 da Rodovia SP-257, em Américo Brasiliense. O acidente ocorreu por volta das 22h48 e deixou a via totalmente interditada nos dois sentidos até a madrugada desta quinta-feira (11).

Segundo informações da concessionária ViaPaulista, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo após uma pane nos freios, o que resultou no tombamento do cavalo mecânico. O veículo ficou atravessado na pista, bloqueando o tráfego em ambos os sentidos por cerca de cinco horas.

Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para o atendimento. Houve derramamento da carga de cana, e uma usina da região realizou o transbordo do material para liberar a pista. O motorista sofreu ferimentos leves. 

