sábado, 06 de dezembro de 2025
Matão

Caminhão carregado com algodão pega fogo e interdita pista da Washington Luís

06 Dez 2025 - 08h06Por Da redação
Caminhão carregado com algodão pega fogo e interdita pista da Washington Luís - Crédito: Fala Matão Crédito: Fala Matão

Um caminhão carregado com algodão apresentou um princípio de incêndio na tarde desta sexta-feira (5), na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 293, em Matão.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Matão e da concessionária Econoroeste atuaram rapidamente para controlar as chamas, que atingiram parte da carga. Por segurança, a pista sul precisou ser totalmente interditada por volta das 15h50, para que o combate ao fogo fosse realizado sem risco aos usuários da rodovia.

Não houve feridos. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

Após a contenção do fogo, a via no sentido Matão/Araraquara foi liberada às 16h35, e o fluxo de veículos começou a ser normalizado. As equipes permanecem no local realizando procedimentos de rescaldo e monitoramento da carga.

