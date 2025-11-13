(16) 99963-6036
Itirapina

Câmara volta a punir Bete do Broa por quebra de decoro parlamentar

13 Nov 2025 - 09h35Por Da redação
A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itirapina apresentou, na sessão desta segunda-feira, 10 de novembro, um parecer apontando nova infração ética cometida pela vereadora Elisabete de Oliveira Silva, mais conhecida como “Bete do Broa”, com reincidência nas condutas consideradas incompatíveis com o exercício do mandato.

Segundo o relatório, as publicações realizadas em redes sociais ultrapassaram o limite da crítica política e atingiram a imagem do Executivo e do próprio Legislativo, violando os deveres de respeito e urbanidade previstos no art. 4º, incisos IV e VIII, da Resolução nº 04/2024, que rege o Código de Ética e Decoro Parlamentar.

O parecer destaca que a parlamentar já havia sido advertida anteriormente e que a conduta reiterada caracteriza transgressão grave aos princípios éticos, conforme o art. 10, incisos I e II, do mesmo Código.

Diante disso, o relator da Comissão opinou pela aplicação da penalidade de censura escrita.

A decisão reforça o compromisso da Câmara em zelar pela moralidade, pelo respeito institucional e pela credibilidade do Poder Legislativo, garantindo que o exercício do mandato parlamentar ocorra dentro dos limites éticos e legais.

“Esta Comissão reitera a importância do respeito mútuo e da urbanidade no ambiente parlamentar. O mandato de vereador é uma função pública de grande responsabilidade, exigindo conduta exemplar que honre a confiança depositada pelos cidadãos. A liberdade de expressão é um pilar da democracia, mas não pode ser utilizada como escudo para ofensas pessoais ou para a deterioração do ambiente de trabalho e da imagem institucional”, diz a decisão.

OUTRO LADO – Na mesma sessão, a vereadora Bete do Broa usou a tribuna e afirmou que não vai se calar. “Tem gente que quer tirar a vereadora para colocar o suplente, que, aliás, não teve capacidade para se eleger no voto e aí quer tirar meu mandato, que o povo me elegeu, no tapetão. Mas pode tentar. Porque da mesma forma que eu voltei uma vez, volto uma segunda”, disse.

