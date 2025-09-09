(16) 99963-6036
Região

Câmara de Ibaté cria cargo de Secretário Legislativo e reajusta referências salariais

09 Set 2025 - 15h58Por Assessoria de Imprensa
Câmara Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação Câmara Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de Ibaté aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 022/2025, que altera a Lei nº 3.028/2017 e promove mudanças no quadro de servidores do Legislativo.

A principal novidade é a criação do cargo efetivo de Secretário Legislativo, com jornada de 40 horas semanais e exigência de ensino médio completo. O servidor será responsável por atender vereadores, elaborar ofícios, encaminhar solicitações e desempenhar outras atividades administrativas sob delegação da presidência ou diretoria da Casa.

Além da criação do novo posto, o projeto altera as referências salariais de funções já existentes no Legislativo, sem promover aumento no salário dos servidores:

Técnico de Informática passa para referência V;

Secretária Administrativa e Contador passam para referência VI;

Procurador Jurídico passa para referência VII.

As despesas decorrentes da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo. A norma já está em vigor desde sua publicação oficial nesta segunda-feira.

Últimas Notícias