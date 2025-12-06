CAIXA libera Saque-Calamidade do FGTS para moradores de Itirapina após fortes tempestades

Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

A partir deste sábado (6), trabalhadores residentes em Itirapina (SP) poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade calamidade. A liberação ocorre devido aos prejuízos causados pelas chuvas que atingiram o município, e o pedido deve ser feito de forma totalmente digital pelo aplicativo FGTS.

O prazo para solicitar o benefício vai até 5 de março de 2026, conforme os endereços informados pela Defesa Civil. A mesma medida já está em vigor para moradores de Paraibuna (SP), onde os pedidos podem ser enviados até 4 de março de 2026.

Valor e requisitos

Para ter direito ao saque, o trabalhador deve:

possuir saldo disponível em sua conta do FGTS;

não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses;

morar em endereço reconhecido pela Defesa Civil como área atingida pela calamidade.

O valor máximo de retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, respeitando o saldo existente.

Solicitação sem precisar ir à agência

O pedido é feito diretamente pelo celular, no aplicativo FGTS, na opção “Saques” > “Calamidade pública”. É possível indicar conta da CAIXA ou de outro banco para receber os valores, sem cobrança de tarifas.

Documentos exigidos

Para completar a solicitação, o trabalhador deve enviar pelo aplicativo:

documento de identidade com foto (RG, CNH ou passaporte, frente e verso);

selfie segurando o documento;

comprovante de endereço em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade (contas de serviços, internet, cartões, entre outros).

Caso não possua comprovante de residência, será aceita:

declaração da prefeitura , confirmando a residência na área afetada; ou

declaração própria do cidadão, informando dados pessoais e endereço, sujeito à verificação pela CAIXA.

Se o comprovante estiver no nome do cônjuge ou companheiro(a), é necessário anexar Certidão de Casamento ou Escritura de União Estável.

Aplicativo FGTS

O aplicativo é gratuito, disponível para Android e iOS, e permite que todo o processo seja realizado de forma rápida, sem necessidade de ir até uma agência.

