Cachorro ataca pedestre e mata cão de estimação no centro de Ribeirão Bonito

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Momentos de tensão e medo marcaram o início da noite da última sexta-feira, 2, no centro de Ribeirão Bonito, quando um cachorro de estimação foi morto e seu dono, ferido por um cachorro de grande porte.

A vítima, de 38 anos, registrou boletim de ocorrência na CPJ e relatou que, como faz regularmente, caminhava com seu cachorro pela praça São Benedito e em dado momento ambos foram atacados por um cão de grande porte, pertencente a um empresário de 56 anos. O animal teria aproveitado o fato da esposa do empresário ter aberto o portão e partiu para cima das vítimas.

Segundo consta no BO registrado nesta segunda-feira (5), o animal agressor atacou o cão de estimação da vítima, que tentou separar e levou mordidas na perna, tórax e braço, além de outras regiões do corpo.

O cão agressor teria parado só depois de matar o cachorro da vítima que precisou ser medicada na Santa Casa de Ribeirão Bonito. Consta ainda que o proprietário do cão agressor permaneceu no local e tentou ajudar, porém como o cão de sua propriedade era grande, não conseguiu evitar a morte do animal de estimação.

