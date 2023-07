Cachorrinha desaparece após capotamento na Washington Luís

A cachorrinha da foto chama-se Mel e desapareceu no último sábado (8) após um acidente automobilístico na rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Araraquara.

A prima da motorista entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda para tentar encontrar a Mel. Segundo ela, a parente que reside em São Bernardo do Campo/SP dirigia um veículo pela rodovia em direção ao estado do Mato Grosso do Sul, quando perdeu o controle da direção e o carro capotou. Neste instante a cachorrinha que estava no banco traseiro junto com as duas crianças pulou do veículo e desapareceu.

A mulher informou que as crianças estão sofrendo com a falta do cachorro.

Caso alguém encontre a Mel, deve ligar para o telefone (16) 99174-0535.

