Cachorra é abandonada com 04 filhotes no Centro de Zoonoses de Ibaté

Uma cachorra foi abandonada com quatro filhotes no Centro de Controle de Zoonoses “João Trevizan”, provavelmente na madrugada desta

segunda-feira, 06, na cidade de Ibaté.

A médica veterinária, Drª Claudia Boschilia, responsável pelo local, conta que chegou para trabalhar e avistou a cachorra amarrada com uma

corrente nas grades do canil e seus filhotes lhe rodeando.

Com capacidade praticamente lotada, ela pede que se alguma pessoa puder adotar os cãezinhos entre em contato pelo fone 3343-7031 ou vá,

pessoalmente, no CCZ, localizado na Horta Municipal de Ibaté.

O Centro de Zoonoses oferece gratuitamente aos animais domésticos da população carente do município, consultas clínicas e cirurgias de

castração, além de doação de cães e gatos.

O CCZ atende de segunda á sexta-feira das 8h00 às 17h00, sendo as cirurgias realizadas das 8h00 às 12h00 e as consultas clínicas no

horário das 13h00 às 16h30.

Para ser atendido é necessário realizar um cadastro, após isso os agendamentos devem ser realizados previamente no local ou por telefone.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3343-7031.

