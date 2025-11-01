(16) 99963-6036
Polícia prende suspeito de estuprar a própria enteada

01 Nov 2025 - 16h00Por Marco Rogério Duarte
Em uma ação rápida e coordenada, policiais militares da 2ª Companhia do 37º BPM/I, com sede em Brotas, localizaram e prenderam um homem acusado de agressão sexual contra a própria enteada, em uma ocorrência de extrema gravidade que mobilizou equipes de duas cidades.

A viatura I-37222, composta pelo Cb PM Teixeira e Sd PM Corrêa, recebeu informações via COPOM de que um veículo Fiat Palio, conduzido pelo suspeito, havia fugido de uma abordagem policial em São Carlos, onde o caso havia sido inicialmente registrado.

Durante a perseguição, os policiais foram informados de que o indivíduo era acusado de violência sexual contra uma adolescente, enteada do autor, que está grávida de aproximadamente dez semanas. O alerta levou a equipe a intensificar o patrulhamento pela Rodovia SP-225 (sentido Jaú), onde o veículo foi localizado em uma borracharia, nas proximidades do Posto Sete.

Ao ser abordado, o suspeito confessou os abusos cometidos ao longo de cerca de quatro anos. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Brotas, com apoio da viatura I-37212, onde o delegado formalizou a ocorrência e apreendeu o veículo utilizado.

Após o registro do boletim de ocorrência, o suspeito foi liberado por não estar em situação de flagrante. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil, que realizará todas as diligências necessárias.

Mais uma vez, a atuação integrada e ágil das equipes da Polícia Militar foi decisiva para interceptar o suspeito em fuga e garantir que o caso seguisse os trâmites legais com rapidez e segurança, permitindo que agora seja devidamente investigado pela Polícia Civil e levado à Justiça para as providências cabíveis.

