Broa terá imóveis regularizados

A empresa vencedora do processo licitatório, Ideal Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico LTDA, assinou contrato com a Prefeitura, na última sexta-feira, dia 5, para realizar o levantamento cadastral dos proprietários e possuidores dos imóveis do Balneário Santo Antônio - Broa, trabalho este necessário para que se dê prosseguimento ao processo de regularização fundiária do bairro. O valor do contrato é de R$ 69.890,24 (sessenta e nove mil oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos)

O processo de regularização do Balneário Santo Antônio está sendo realizado pelo Município de Itirapina, em parceria com a Secretaria da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Cidade Legal, e tem como objetivo a regularização do loteamento perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, individualizando os imóveis e permitindo sua correta titulação de propriedade, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 0006919-83.2010.8.26.0283.

Os trabalhos de cadastramento contarão com o apoio da APIB – Associação de Proprietários de Imóveis do Broa e iniciados nas próximas semanas. As datas ainda serão decididas e comunicadas previamente à população interessada.

