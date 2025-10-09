(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Itirapina

Broa terá domingo com procissão dos barcos em homenagem à Padroeira

A novidade deste ano será a bênção que será dada pelo padre a todas as embarcações ainda dentro da Represa do Lobo.

09 Out 2025 - 17h02Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Procissão dos Barcos em homenagem à Padroeira do Brasil centenas de fiéis devem manter a tradição no próximo domingo - Crédito: divulgaçãoProcissão dos Barcos em homenagem à Padroeira do Brasil centenas de fiéis devem manter a tradição no próximo domingo - Crédito: divulgação

No próximo domingo, 12 de outubro, feriado nacional em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, será realizada no Balneário de Santo Antônio, no Broa, a tradicional Procissão dos Barcos. Dezenas de embarcações de toda a região devem participar do evento religioso, já consagrado na cidade.

A programação tem início às 10h, com a procissão dos barcos, seguida da missa solene às 11h. O evento, que reúne moradores e visitantes, é uma manifestação cultural e religiosa já consolidada no município.

A novidade deste ano será a bênção que o padre dará a todas as embarcações ainda dentro da Represa do Lobo.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo, reforçando a valorização das tradições locais e o fortalecimento do turismo religioso e cultural da região.

Leia Também

Vereadora Bete do Broa faz campanha para "libertar" ipê-amarelo
Itirapina 19h08 - 09 Out 2025

Vereadora Bete do Broa faz campanha para "libertar" ipê-amarelo

"A gente vai procurar justiça", afirma viúva após tragédia na Washington Luís
Árvore caiu sobre carro14h41 - 09 Out 2025

"A gente vai procurar justiça", afirma viúva após tragédia na Washington Luís

Policiais prendem traficante após resistência e tentativa de corrupção
Brotas 11h23 - 09 Out 2025

Policiais prendem traficante após resistência e tentativa de corrupção

Cidades da região de São Carlos investigam casos de intoxicação por metanol
Região10h01 - 09 Out 2025

Cidades da região de São Carlos investigam casos de intoxicação por metanol

Motorista de São Carlos morre em acidente na Rodovia Washington Luís
Região07h48 - 09 Out 2025

Motorista de São Carlos morre em acidente na Rodovia Washington Luís

Últimas Notícias