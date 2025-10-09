Broa terá domingo com procissão dos barcos em homenagem à Padroeira

Procissão dos Barcos em homenagem à Padroeira do Brasil centenas de fiéis devem manter a tradição no próximo domingo - Crédito: divulgação

No próximo domingo, 12 de outubro, feriado nacional em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, será realizada no Balneário de Santo Antônio, no Broa, a tradicional Procissão dos Barcos. Dezenas de embarcações de toda a região devem participar do evento religioso, já consagrado na cidade.

A programação tem início às 10h, com a procissão dos barcos, seguida da missa solene às 11h. O evento, que reúne moradores e visitantes, é uma manifestação cultural e religiosa já consolidada no município.

A novidade deste ano será a bênção que o padre dará a todas as embarcações ainda dentro da Represa do Lobo.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo, reforçando a valorização das tradições locais e o fortalecimento do turismo religioso e cultural da região.

