Briga em bar termina com dois esfaqueados

Viatura da Polícia Científica no local da ocorrência - Crédito: Flávio Fernandes

Dois homens, um de 27 e outro de 26 anos, foram internados na manhã desta quinta-feira (12) após se envolverem em uma violenta briga que terminou em tentativa de homicídio no bairro Jardim Roberto Selmi Dei, em Araraquara.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois indivíduos deram entrada inconscientes na UPA do Vale Verde com ferimentos graves causados por arma branca. Posteriormente, foram transferidos para a Santa Casa da cidade devido à gravidade dos ferimentos.

Um dos homens apresentava diversas perfurações pelo corpo, incluindo cabeça, pescoço, costas e nariz. Já o outro foi atingido no tórax. De acordo com o relato prestado por um deles ainda no hospital, ambos estavam jogando sinuca em um bar quando começaram a discutir. A briga se intensificou, e um deles foi até sua residência, sendo seguido pelo outro, que estava armado com uma faca. A tentativa de ataque inicial terminou com o primeiro esfaqueado no peito, mas ele conseguiu tomar a faca e revidar com vários golpes.

A Polícia Civil foi acionada e realizou perícia no local dos fatos, onde foram encontradas manchas de sangue na garagem da residência. O objeto utilizado na agressão, no entanto, não foi localizado até o momento. Ambos permanecem internados sob observação.

