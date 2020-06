Briga de casal termina em tentativa de homicídio em Ibaté

Crédito: Divulgação

Uma briga de casal terminou em tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, 22, em Ibaté. Ninguém ficou ferido, mas o motorista de um caminhão de cor laranja, fugiu.

Segundo apurado, havia um homem descontrolado, armado com uma faca na rua José Giro, no Jardim Cruzado.

Quando os policiais se preparavam para atender a ocorrência, um Gol prata dirigido pela vítima parou em frente ao pelotão, na rua Ângelo Peruci e disse que seu ex-marido tentou mata-la com uma facada no braço durante a tarde, em Araraquara. A ocorrência teria sido registrada no plantão daquela cidade.

Enquanto os PMs conversavam com a mulher que teria sofrido ameaças do seu companheiro, o agressor teria aparecido com um caminhão e tentou atropelar a mulher e os PMs. Chegou a atingir um carro, atingindo em sua traseira e arrastando-o por vários metros. As pessoas que estavam no interior do carro receberam atendimento médico.

Posteriormente os policiais efetuaram disparos em direção ao motorista do caminhão que conseguiu fugir. A PM efetua diligências na tentativa de localizar o agressor que é procurado pela Justiça. Há informações que ele teria sido resgatado por familiares em Araraquara.

