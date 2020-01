Bombeiros encontram corpo de menino arrastado pela enxurrada e tragado por bueiro

Pequeno Pablo foi arrastado pela correnteza e tragado por bueiro - Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros encontrou no final da manhã deste domingo (19), o corpo do pequeno Pablo Júlio Lima de Oliveira de 10 anos, que havia desaparecido após ser levado pela enxurrada no Parque da Gruta, em Orlândia.

O corpo foi localizado no córrego do Agudo, próximo da lagoa de tratamento, em Orlândia.

Pablo estava no Parque da Gruta com familiares se preparando para ir embora, quando todos foram surpreendidos pela forte chuva. Testemunhas afirmaram aos policiais militares, que durante a enxurrada o menino foi levado pelas águas e caiu no bueiro.

Após o fato o Corpo de Bombeiros foi acionado, e iniciou as buscas, que foram paralisadas por volta das 20h deste sábado. Nas primeiras horas da manhã deste domingo (19), as buscas foram retomadas e o corpo localizado.

