Bobinas com cabos de alumínio roubadas são localizadas na área rural de Ibaté

Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil recuperou na tarde desta sexta-feira (18) quatro bobinas com cabos de alumínio que foram roubadas na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. O material estava em um canavial, na área rural de Ibaté.

Segundo o delegado Gilberto de Aquino, foram roubadas 27 toneladas de cabos de alumínio. A outra parte foi apreendida na cidade de Araras, onde um metalúrgico de 40 anos foi preso por receptação.

A Polícia Civil agora tenta identificar o responsável por abandonar as bobinas em Ibaté.

O delegado Gilberto de Aquino entrou em contato com a empresa dona do material para que fosse feito o recolhimento do material.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também