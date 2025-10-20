Bitrem carregado com milho tomba e interdita totalmente a Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo um bitrem carregado com milho interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 440, em São José do Rio Preto, na madrugada desta segunda-feira (20).

Segundo informações, o semi-reboque do bitrem se desatrelou enquanto o veículo trafegava na faixa da direita, tombando sobre a pista sul e espalhando toda a carga pela rodovia. Em seguida, dois automóveis — um Honda HR-V e um Chevrolet Tracker — passaram por cima do milho derramado, perderam o controle e colidiram com o reboque tombado.

Apesar da gravidade da ocorrência, três pessoas envolvidas (os motoristas dos veículos) saíram ilesas.

