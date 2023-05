Biblioteca Municipal de Ibaté disponibiliza computadores com acesso gratuito à internet

Crédito: Divulgação

A Biblioteca Municipal de Ibaté inaugurou neste mês um novo espaço para atender a população, o “Acessa Ibaté”, contando com sete novos computadores com acesso à internet e serviço de impressão de documentos.

Este novo espaço surgiu para substituir o antigo convênio mantido entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de São Paulo, que foi extinto com o advento da pandemia da Covid-19. Agora, com o investimento da Prefeitura de Ibaté, a biblioteca conta com novo mobiliário e novos computadores para atender seus usuários.

Para utilizar o serviço, é necessário realizar um cadastro presencial na biblioteca. Após o cadastro, o usuário poderá utilizar os computadores por até uma hora. Serviço de impressão de documentos também será disponibilizado, havendo limite diário de impressão e folhas por usuário. O espaço conta com monitores que estarão disponíveis para auxiliar e tirar dúvidas.

“É muito importante que a biblioteca pública, como espaço de acolhimento e informação, continue a conectar os cidadãos com o mundo, disponibilizando acesso à internet aos que não possuam equipamento ou acesso em casa. Além disso, nossa intenção é não somente conectar, como também formar cidadãos para o mundo, por meio de cursos de capacitação para usuários iniciantes que queiram aprender funções básicas de computação, como navegar na internet, fazer pesquisas, utilizar ferramentas de texto, elaborar currículos, entre outras”, informou Letícia Silveira, bibliotecária responsável pela unidade.

INFORMAÇÕES SOBRE O ACESSA IBATÉ

O Acessa Ibaté tem funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro de novos usuários é realizado presencialmente. O usuário deverá portar documento de identidade. Menores de 18 anos necessitam que um responsável esteja presente no momento do cadastro para autorização ao acesso.

Para esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato com a biblioteca por meio do telefone (16) 3343-3067 ou pelo e-mail biblioteca@ibate.sp.gov.br. O endereço é Avenida São João, 742, ao lado da Secretaria de Educação de Ibaté.

Leia Também