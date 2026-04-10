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sexta, 10 de abril de 2026
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Biblioteca Municipal de Ibaté celebra Dia Nacional do Livro Infantil com contação de histórias

10 Abr 2026 - 20h10Por Jessica Carvalho R.
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Biblioteca Municipal de Ibaté celebra Dia Nacional do Livro Infantil com contação de histórias -

A Biblioteca Municipal de Ibaté recebeu, na última quarta-feira (8), uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil. A atividade foi promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo (SECULT).

A ação contou com a participação do grupo Cia. TPK, que apresentou uma contação de histórias baseada na obra Romeu e Julieta, em uma versão leve e divertida da consagrada autora Ruth Rocha.

Foram realizadas duas sessões gratuitas, às 10h e às 15h, ampliando as oportunidades de participação do público, especialmente das crianças atendidas no município.

As apresentações aconteceram na própria biblioteca, proporcionando momentos de aprendizado, imaginação e incentivo à leitura. A iniciativa reforça a importância do acesso à literatura e da valorização do livro infantil como ferramenta essencial para o desenvolvimento educacional e cultural das crianças.

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