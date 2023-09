Biblioteca Municipal de Ibaté apresenta encontro do Clube da Leitura

Acontece na Biblioteca Municipal de Ibaté o segundo encontro do Clube da Leitura. O encontro será no dia 13 de setembro, às 15h.

O conto da vez é o sombrio "Venha ver o pôr do sol" de Lygia Fagundes Telles, onde realizaremos sua leitura e em seguida um bate-papo.

Os interessados devem se inscrever na recepção da biblioteca, localizada na Avenida São João, nº 742, no Centro, ao lado da Pirâmide da Mata do Alemão, ou fazer contato por meio telefônico ou Whatsapp no (16) 3343-3067 e ainda pelo e-mail: biblioteca@ibate.sp.gov.br.

A bibliotecária, Letícia Reis da Silveira, ressalta que a proposta do encontro é estimular o interesse pela literatura. “Com as atuais tecnologias do mundo moderno, o interesse pela leitura ficou de lado, o que resulta em pessoas cada vez menos interessadas pelos livros, o que prejudica as habilidades de interpretação e comunicação”, disse. “A leitura deve ser estimulada na infância e juventude para que se aprenda desde cedo que ler é algo importante e prazeroso. Saber ler e compreender o que os outros dizem nos diferenciam e ampliam nossas leituras do mundo, finalizou.

Leia Também