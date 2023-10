Biblioteca de Ibaté é selecionada pelo edital “Biblioteca Mauricio de Sousa”

Os kits reúnem cerca de 200 publicações, entre gibis e livros de histórias - Crédito: Divulgação

No dia 20 de setembro a Biblioteca Municipal de Ibaté Comendador Nello Morganti recebeu uma doação contendo duzentos novos itens referentes à coleção da Turma da Mônica para compor o acervo da biblioteca.

O referido kit foi doado mediante Edital 2023 “Biblioteca Mauricio de Sousa”, ofertado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), onde somente 82 bibliotecas públicas do estado de São Paulo foram contempladas, tendo sido a biblioteca de Ibaté uma delas.

Os kits reúnem cerca de 200 publicações, entre gibis e livros de histórias com as personagens da Turma da Mônica, que em muito auxiliarão na renovação do acervo da biblioteca. Além do kit de livros, a biblioteca também recebeu do SisEB uma doação contendo 100 novos itens, contendo principalmente livros de ficção contemporânea, que também serão incorporados ao acervo.

“A nossa parceria com o SisEB é fundamental para continuarmos dinamizando nossas ações, seja por meio da renovação do acervo ou nos auxiliando a manter uma programação cultural que movimente e traga mais pessoas para o ambiente da biblioteca, como no caso do Programa Viagem Literária. Essa parceria nos fortalece como agentes de transformação social e faz com que nossa biblioteca se enquadre no rol das bibliotecas vivas do estado, o que me orgulha imensamente”, comentou Letícia Silveira Toniolo, bibliotecária responsável.

Os itens referentes à coleção da Turma da Mônica recebidos pelo edital ficarão disponíveis para a apreciação e usufruto do público no espaço da gibiteca da biblioteca durante todo o mês de outubro e após esse período será disponibilizado para empréstimo domiciliar. A biblioteca convida a todos os interessados para conhecer as novidades.

Biblioteca Municipal de Ibaté

Endereço: Av. São João, 742, Centro.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Telefone: (16) 3343-3067 (também WhatsApp)

E-mail: ibate.biblioteca@gmail.com

SisEB

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) integra as 606 bibliotecas públicas em 435 municípios paulistas, incluindo a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, laboratórios de experiências do conceito Biblioteca Viva. É coordenado pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e tem a SP Leituras como parceira em sua operação.

