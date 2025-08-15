Belo vai se apresentar em setembro na região; veja como comprar ingressos

Crédito: Foto: Redes Sociais

O cantor Belo, um dos maiores nomes do samba e pagode romântico do Brasil vai se apresentar dia 13 de setembro, em Araraquara. O evento organizado pela Via Brasil Produtora e Lux Produções, contará com a abertura do Grupo araraquarense Nosso Pagode.

A venda de ingressos está acelerada e os convites podem ser adquiridos, através da plataforma RedTicket. Os preços variam entre R$ 70 (Pista), R$ 110 (Vip), R$ 150 (Backstage Premium) e R$ 3,5 mil (Private Para 12 Pessoas) e Vale lembrar que o show não será open bar e os valores dos convites, podem sofrer alterações a qualquer momento (Clique Aqui e Compre).

BELO

Belo é um dos nomes mais reconhecidos do samba e pagode nacional, com uma carreira que ultrapassa 25 anos ele ficou conhecido como vocalista do grupo Soweto, onde emplacou sucessos como “Derê”, “Farol das Estrelas” e “Mundo de Oz”. Em carreira solo desde 2000, emplacou hits românticos como “Razão da Minha Vida”, “Reinventar”, “Perfume” e entre outros. Seu estilo inconfundível e presença de palco magnética seguem arrastando multidões por onde passa.

NOSSO PAGODE

Criado originalmente em 1999 sob o nome “Turma do Samba”, o grupo “Nosso Pagode” carrega em sua trajetória a essência do samba tradicional com uma pegada contemporânea. Foram anos levando alegria a eventos na cidade e dividindo palco com ícones da música brasileira como Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Sorriso Maroto, Grupo Menos É Mais, Dilsinho e entre outros.

Agora com uma nova identidade e o mesmo amor pela música, o grupo se reposiciona com o nome “Nosso Pagode”, mantendo viva a tradição e renovando a energia que o consagrou no cenário musical. Com um repertório que mistura clássicos e composições próprias, a banda de Araraquara é conhecida por transformar qualquer palco em uma verdadeira roda de samba e pagode.

O grupo vem fazendo grande sucesso na cidade e região, principalmente em casas de show, bares, restaurantes e casamentos, além de estar em ascenção.

