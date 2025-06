Bebê de 9 meses morre em após complicações da gripe H1N1

Bianca Araújo Alves tinha 9 meses - Crédito: arquivo pessoal

A cidade de Franca lamenta a morte da pequena Bianca Araújo Alves, de apenas 9 meses, ocorrida no último domingo, 1º de junho. A bebê não resistiu a complicações causadas pela gripe H1N1, que evoluiu para um quadro grave de pneumonia. Apesar de ter sido internada e intubada, Bianca faleceu após dias de luta pela vida.

A notícia comoveu familiares, amigos e a comunidade local. Segundo pessoas próximas à família, o nascimento de Bianca foi muito esperado. Ela era a caçula de dois filhos.

O sepultamento da bebê aconteceu na tarde da última segunda-feira (20), no Cemitério Santo Agostinho.

A trágica perda de Bianca reforça o alerta sobre a importância da vacinação contra a gripe. Em São Carlos, o imunizante está disponível gratuitamente para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) , com exceção da UBS do Santa Paula, que está em reforma. O atendimento é das 7h30 às 16h30. É necessário apresentar um documento com foto, CPF e, se possível, a carteira de vacinação.

Com informações do portal GCN.net

