BebÃª de 6 meses morre apÃ³s ataque de cachorro

O velório e sepultamento da bebê Hieda Pariz Hildebrand, de 6 meses, acontecem neste sábado (15) em Leme (SP). A criança faleceu na sexta-feira (14) após ser atacada por um cachorro da família.

A cerimônia de despedida teve início às 13h na funerária Delai e Pelosi, e o enterro está programado para as 17h no Cemitério Municipal São João Batista.



O ataque ocorreu por volta das 11h no bairro Santa Marta. Segundo relatos da avó, a mãe de Hieda estava estendendo roupas no varal enquanto o avô brincava com a bebê, que estava no carrinho. O cachorro, que estava preso por uma corrente em sua casinha, conseguiu se soltar e atacou a criança na região da cabeça.

O avô e a mãe conseguiram afastar o animal e retiraram a bebê do carrinho. Ela foi socorrida pelo padrasto e levada às pressas para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca por volta das 11h40.



O animal, um cão sem raça definida, mas com características de labrador e aproximadamente 9 anos de idade, foi recolhido pela Guarda Municipal e encaminhado à ONG Bicho Carente. No momento do resgate, o cão não apresentou comportamento agressivo e permanecerá sob observação no local.

O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pela Polícia Civil.

com informações do repórter Beto Ribeiro

