Bebê de 1 ano e 6 meses morre afogado em balde

Uma tragédia abalou o bairro Vale Verde na tarde desta quinta-feira (18), após o pequeno Nathanel Fernando Souza Moraes, de 1 ano e 6 meses morrer afogado em um balde com água em uma residência na zona norte de Araraquara.
Segundo informações, a mãe do menino preparava o almoço na casa que fica na Avenida Dr Alfredo Amaral Gurgel (Av 39), quando percebeu que ele não estava mais por perto. O irmão mais velho iniciou a procura e encontrou Nathanel inconsciente dentro do balde.
Desesperada, a mãe levou a criança para a UPA do Vale Verde com familiares. Equipes médicas realizaram manobras de ressuscitação, incluindo aspiração, entubação e massagens cardíacas, mas não conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória.
Guardas municipais e policiais militares atenderam a ocorrência e o imóvel onde a tragedia aconteceu foi preservado pela Polícia Militar, para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames.
A mãe de Nathanel foi levada para o Plantão Policial, onde prestou esclarecimentos. Em seguida, ela foi ouvida e liberada.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado, pela Polícia Civil.