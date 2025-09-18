(16) 99963-6036
quinta, 18 de setembro de 2025
Araraquara

Bebê de 1 ano e 6 meses morre afogado em balde

A criança Nathanael Fernando Souza Moraes, foi encontrada pelo irmão dentro do recipiente com água; mesmo após atendimento médico na UPA do bairro, não resistiu.

18 Set 2025 - 16h57Por Da redação
Bebê de 1 ano e 6 meses morre afogado em balde - Crédito: Flávio Fernandes Crédito: Flávio Fernandes

Uma tragédia abalou o bairro Vale Verde na tarde desta quinta-feira (18), após o pequeno Nathanel Fernando Souza Moraes, de 1 ano e 6 meses morrer afogado em um balde com água em uma residência na zona norte de Araraquara. 

Segundo informações, a mãe do menino preparava o almoço na casa que fica na Avenida Dr Alfredo Amaral Gurgel (Av 39), quando percebeu que ele não estava mais por perto. O irmão mais velho iniciou a procura e encontrou Nathanel inconsciente dentro do balde.

Desesperada, a mãe levou a criança para a UPA do Vale Verde com familiares. Equipes médicas realizaram manobras de ressuscitação, incluindo aspiração, entubação e massagens cardíacas, mas não conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória.

Guardas municipais e policiais militares atenderam a ocorrência e o imóvel onde a tragedia aconteceu foi preservado pela Polícia Militar, para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames.

A mãe de Nathanel foi levada para o Plantão Policial, onde prestou esclarecimentos. Em seguida, ela foi ouvida e liberada. 

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado, pela Polícia Civil.

