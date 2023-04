Banda Marcial Municipal de Ibaté recebe novos instrumentos

Crédito: Divulgação

Não há nada mais gratificante do que ver os jovens ibateenses se envolvendo em atividades que os ajudam a crescer e a desenvolver suas habilidades. A Banda Marcial Municipal de Ibaté é um exemplo de como a música pode transformar vidas.

Pensando nisso, a Prefeitura adquiriu novos instrumentos percussivos. A aquisição corresponde a 2 bumbos e 3 caixas tenores com dupla afinação, utilizadas em bandas inglesas e americanas.

Para o maestro Kaike Leite, graças ao apoio da Prefeitura, o projeto segue firme e agora com o desafio de ampliá-lo. “É com imensa alegria que recebemos estes novos instrumentos de percussão para a Banda. Em tempos onde acompanho diariamente vários projetos musicais acabando, a administração sempre nos surpreende positivamente, apoiando e incentivando este importante trabalho”, destacou o maestro.

O prefeito José Luiz Parella destaca que além dos novos equipamentos, todos os instrumentos da banda passam por manutenções e restaurações constantes. “A música é reconhecida por desenvolver a mente humana, promovendo o equilíbrio, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Por estas características, a Prefeitura apoia e proporciona toda infraestrutura para projeto da Banda Marcial Municipal”, contou.

A Banda Marcial de Ibaté é um dos 15 cursos de formação artística e cultural oferecidos pela prefeitura de Ibaté de maneira gratuita a toda a população, através do Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques” (Centro Cultural).

Segundo Joziel Gama, administrador do Centro Cultural, a Banda passou a realizar seus ensaios no “Estádio Municipal Dagnino Rossi”, com o objetivo de facilitar a locomoção dos participantes. “Os interessados em participar não só do Corpo Musical, como do Corpo Coreográfico, basta ir aos ensaios, aos sábados das 13h às 17h30 no Campo Municipal, de forma gratuita. Lembrando que os interessados não necessitam ter nenhum conhecimento musical e nem o instrumento, pois é oferecido no projeto, aulas teóricas e práticas com instrumentos de metal e percussão”, concluiu.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343.4676, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

Leia Também