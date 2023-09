Banda Marcial Municipal de Ibaté está com inscrições abertas

Bando Marcial de Ibaté - Crédito: divulgação

O Centro Cultural de Ibaté está com inscrições abertas para ampliação do corpo musical e coreográfico da Banda Marcial Municipal.Para participar não é necessário ter conhecimento, pois os alunos terão aulas de teoria musical, instrumentos, meta e percussão.

Crianças a partir de 8 anos podem fazer parte do projeto de musicalização, integração e vivência cultural. Os interessados podem se inscrever aos sábados das 13h às 17h30 no Estádio Municipal Dagnino Rossi, local dos ensaios.

Segundo Joziel Gama, diretor municipal de Esportes e Turismo, e gestor do Centro Cultural, esse é um projeto especial que integra crianças de todos os bairros, proporcionando além do aprendizado musical, viagens de passeio e apresentações em toda a nossa região. "Há vagas para componentes do corpo coreográfico que abre os desfiles da Banda e para o corpo musical; as opções são para trompete, trombone, bombardino, tuba e toda a parte percussiva, como surdos, bumbos e caixas”, contou.

O grande diferencial da Banda Marcial de Ibaté está em seu repertório diversificado e diferenciado que toca além das marchas batidas tradicionais comuns em bandas marciais, mas também músicas populares que vão dos clássicos do Rock, Pop até o Sertanejo Raíz, como exemplo, Deep Purple, Michael Jackson e Milionário e José Rico.

O prefeito José Luiz Parella lembrou que projetos desta grandeza merecem toda atenção e o apoio do poder público municipal. “A banda tem levado cultura às nossas crianças e jovens, além de receber diversos elogios em todo o estado por suas apresentações”, disse. “Esses jovens estão recebendo cultura e muito conhecimento e fazer parte deste projeto, acaba tirando eles do caminho errado”, completou.

O projeto da Banda Marcial foi implantado pelo prefeito José Luiz Parella, durante as duas primeiras gestões, entre 2005 a 2012, e que tem como madrinha e incentivadora, a ex-prefeita Lu Spilla.

