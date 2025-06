Banda 5ª Avenida agita o show de aniversário dos 132 anos de Ibaté neste sábado

Compartilhar no facebook

A cidade de Ibaté segue com as comemorações pelos seus 132 anos e, neste sábado, dia 21 de junho, a festa será marcada por uma programação musical especial.

O destaque da noite será o show da consagrada Banda 5ª Avenida, que promete animar o público com um repertório variado e cheio de sucessos.

A abertura da noite ficará por conta da dupla Theo e Benício, trazendo o melhor do sertanejo universitário, seguida de uma apresentação especial do grupo Ibatexas Country, que trará ao palco a energia e o charme da dança country.

O evento acontece na Pirâmide da Mata do Alemão, à partir das 18 horas, com entrada gratuita.

Para garantir o conforto e a diversão das famílias, haverá uma praça de alimentação no local, com diversas opções gastronômicas. Além disso, a Prefeitura disponibilizará toda a estrutura necessária de segurança, garantindo a tranquilidade dos presentes.

Vale lembrar que, conforme determinação legal, menores de 16 anos só poderão participar acompanhados pelos pais ou responsável.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância de oferecer uma programação diversificada e gratuita e aproveita para convidar toda a população. “Preparamos uma festa especial para celebrar os 132 anos da nossa querida Ibaté. Queremos que as famílias venham, participem e aproveitem com segurança. Teremos shows para todos os gostos, praça de alimentação e uma estrutura preparada para receber a população com todo carinho e cuidado”. afirmou o prefeito.

Para animar ainda mais a festa, haverá passeio gratuito de trenzinho para as famílias.

A noite promete ser de muita música, diversão e celebração, marcando mais um momento especial na história de Ibaté.

