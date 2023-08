Banco do Povo Paulista de Ibaté oferece oportunidade para investir no próprio negócio

Crédito: Divulgação

O Banco do Povo Paulista (BPP) é um programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo realizado em parceria com a Prefeitura de Ibaté.

O objetivo do programa é oferecer financiamentos para empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas produtivas ou de trabalho, para capital de giro e investimento fixo. Com isso, pretende-se promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades. “Com a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, a 0,35% ao mês, o Banco do Povo credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento”, explica o agente de crédito do BPP de Ibaté, Mário Henrique Narcizo.

O Banco do Povo atua no segmento de microcrédito: de R$ 200,00 a R$ 15.000,00 para pessoa física e de R$ 200,00 a R$ 21.000,00 para pessoa jurídica.

O agente ressalta que também é oferecida ainda linhas de crédito para empresas, cooperativas e associações voltadas a atividades produtivas que demonstrem faturamento bruto de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses; aos Microempreendedores Individuais (MEI) e pessoas físicas que trabalhem por conta própria. “Nos últimos 6 meses, o Banco do Povo Paulista de Ibaté já financiou cerca de R$426 mil em projetos focados no desenvolvimento de pequenos negócios no município”, contou.

Podem ser tomadores do crédito aqueles que atendam algumas exigências. O interessado deve desenvolver atividade produtiva (formal ou informal); se Pessoa Física, residir há mais de dois anos em município contemplado pelo BPP, com endereço fixo;com empreendimento em endereço fixo em outro município contemplado pelo BPP, possuir o negócio há mais de dois anos; se Pessoa Jurídica, não a exigência de tempo de residência; não ter restrições cadastrais no SCPC, SERASA e CADIN Estadual; ter mais de 18 anos (menor com idade a partir de 16 anos, desde que seja emancipado legalmente); analfabetos ou portadores de deficiência física (que impeça a leitura do contrato ou o comparecimento no ato da assinatura), somente através de procuração pública, outorgando poderes a terceiros para representá-lo no ato da assinatura do contrato e que deverá ser lavrada em cartório local. Observação: Deficiente intelectual é considerado incapaz, não podendo assumir compromissos.

SERVIÇO

Banco do Povo Paulista Ibaté

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 9h às 17h e aos sábados das 9h às 13h (sem agendamento)

Local: Unidade do Poupatempo Ibaté

Endereço: Rua Eduardo Apreia, 770, Jardim Mariana

