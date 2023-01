Banco do Povo de Ibaté concede linha de crédito para empreendedores

Crédito: Divulgação

O Banco do Povo Paulista (BPP) é um programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo realizado em parceria com a Prefeitura de Ibaté. Tem como objetivo promover a geração de emprego e renda, por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento econômico de pequenos negócios, formais ou informais.

O serviço oferece financiamentos para empreendedores de micro e pequenos negócios, para investir em mercadorias, equipamentos, estoque, matéria-prima ou prestações de serviços para o negócio, como forma de viabilizar desenvolvimento socioeconômico local e geração de renda e emprego.

O Banco do Povo atua no segmento de microcrédito: de R$ 200,00 a R$ 15 mil para pessoa física e de R$ 200,00 a R$ 21 mil para pessoa jurídica.

Podem ser tomadores do crédito aqueles que atendam algumas exigências. Os interessados para devem procurar atendimento, exclusivamente, na unidade do Poupatempo de Ibaté, que está localizado na rua Eduardo Apreia, 770, no bairro Jardim Mariana. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O agente de crédito do BPP de Ibaté, Mário Henrique Narcizo, ressalta que também é oferecida ainda linhas de crédito para empresas, cooperativas e associações voltadas a atividades produtivas que demonstrem faturamento bruto de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses; aos Microempreendedores Individuais (MEI) e pessoas físicas que trabalhem por conta própria. "No ano de 2022, o Banco do Povo Paulista de Ibaté já financiou cerca de R$ 251 mil em projetos focados no desenvolvimento de pequenos negócios no município", contou.

Entre outras exigências para efetivar a concessão do crédito, o interessado deve desenvolver atividade produtiva (formal ou informal); se Pessoa Física, residir há mais de dois anos em município contemplado pelo BPP, com endereço fixo; com empreendimento em endereço fixo em outro município contemplado pelo BPP, possuir o negócio há mais de dois anos; se Pessoa Jurídica, não a exigência de tempo de residência; não ter restrições cadastrais no SCPC, Serasa e Cadin Estadual; ter mais de 18 anos (menor com idade a partir de 16 anos, desde que seja emancipado legalmente); analfabetos ou portadores de deficiência física (que impeça a leitura do contrato ou o comparecimento no ato da assinatura), somente através de procuração pública, outorgando poderes a terceiros para representá-lo no ato da assinatura do contrato e que deverá ser lavrada em cartório local. Observação: Deficiente intelectual é considerado incapaz, não podendo assumir compromissos.

“A taxa de juros varia de 0,35% a 0,55% ao mês para pessoa jurídica e 0,80% para pessoa física, para todas as linhas de crédito. Não há cobrança de taxas de abertura de crédito, de cadastro ou de elaboração de contrato”, finaliza Mário Henrique.

SERVIÇO

Banco do Povo Paulista Ibaté

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 9h às 17h e aos sábados das 9h às 13h (sem agendamento)

Local: Unidade do Poupatempo Ibaté

Endereço: Rua Eduardo Apreia, 770, Jardim Mariana

