Bala perdida mata mulher em cidade da região; veja vídeo

Julia Ferraz Signoretto - Crédito: arquivo pessoal

Uma tentativa de assalto terminou com a morte de Julia Ferraz Signoretto, 25 anos, em frente a uma boate na Avenida Independência, Altos da Boa Vista, em Ribeirão Preto, por volta das 3h desta segunda-feira, 14.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e apuraram que um PM de 35 anos que estaria em folga, transitava com sua moto quando foi abordado por uma dupla que estaria em outra moto.

O garupa, após breve diálogo, teria sacado de uma arma, porém o PM de folga fez o mesmo e teria ocorrido troca de disparos. Os desconhecidos, em seguida, fugiram.

Porém, minutos depois, uma mulher teria caído na via pública e foi atingida por uma bala perdida. O Samu foi acionado e tentou reanimá-la, entretanto, Júlia morreu.

Outras equipes policiais iniciaram diligências e tiveram ciência que duas pessoas, com ferimentos a bala na região dos pés deram entrada na UPA Norte e estariam em uma moto. Indagados, os suspeitos de 18 anos e outro de 26 anos, negaram participação no tiroteio com o PM de folga e afirmaram que os ferimentos teriam sido causado por outro tipo de confusão. Afirmaram ainda que não estariam portando qualquer tipo de arma.

Diante dos fatos, a Polícia Civil iniciou as investigações e determinou a apreensão do PM de folga, bem como de sua arma. O corpo de Júlio foi encaminhado ao IML de Ribeirão Preto.

