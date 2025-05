BAEP prende dupla que pretendia matar policiais

Uma ação do BAEP 10 (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na prisão de dois homens por porte ilegal de armas de uso restrito, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, em Rio Claro (SP). A abordagem aconteceu na Avenida M43, no bairro São Jorge.

Durante o patrulhamento pelo município, os policiais receberam informações de que dois indivíduos, identificados como A. T. S., de 28 anos, e F. E. S., de 37 anos, estariam negociando veículos com um homem conhecido como "Boi", com o intuito de realizar atentados contra forças de segurança. Os suspeitos estariam utilizando um veículo VW Nivus para as ações.

A equipe localizou o veículo trafegando pela Rua 6, no Jardim Ipanema, e deu ordem de parada. Após um breve acompanhamento, a abordagem foi concretizada na Avenida M43. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com F. E. S. um revólver marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, cinco munições do mesmo calibre, uma chave de veículo Fiat e a quantia de R$ 580,00. Já com A. T. S., foi apreendida uma pistola Taurus, calibre .380, também com numeração suprimida, municiada com 19 munições, além de R$ 590,00.

Na busca veicular, os agentes localizaram dois tabletes de maconha sob o banco do motorista. Ao serem questionados, os suspeitos confessaram que o veículo pertencia a um homem que teria emprestado o carro para cometer roubos que seriam entregues a "Boi".

F. E. S. ainda revelou que a chave encontrada em seu bolso era de um Fiat Uno vermelho, produto de roubo na mesma data, escondido em sua oficina mecânica. A polícia se deslocou até o local e encontrou o veículo sem a placa dianteira e com caracteres adulterados na placa traseira.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e doram conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro, onde permaneceram à disposição da Justiça.

