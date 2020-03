BAEP mata bandido durante troca de tiros em Ribeirão Preto

Um bandido morreu em confronto com o BAEP nesta terça-feira - Crédito: X-Tudo Ribeirão

Um ladrão ainda não identificado morreu na madrugada desta terça-feira, 10, após trocar tiros com policiais no Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP) na Avenida Antonia Mugnato Marincek, no Ribeirão Verde, em Ribeirão Preto.

Denúncia anônima via Copom (Centro de Operações) dava conta que pessoas suspeitas estariam arrastando um homem com os pés e mãos amarrados pela via e viaturas do BAEP foram ao local e viram a vítima caída.

Cinco bandidos estavam ao redor do corpo. Ao ser dada voz de prisão um dos integrantes do bando sacou de um revólver calibre 38 e efetuou disparos contra os PMs que se abrigaram e revidaram, atingindo um dos criminosos que morreu no local. Buscas foram feitas nas imediações, mas ninguém foi detido.

No local os policiais apreenderam três facas de serra, um revólver calibre 38 e munições. O corpo de quem foi executado ainda não foi identificado. (com X Tudo Ribeirão).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também