Avenida São João será interditada no domingo para organização do Desfile Cívico

A Prefeitura Municipal de Ibaté informa que, em razão da realização do Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade, a Avenida São João estará interditada no próximo domingo, dia 22 de junho de 2025, das 00h00 às 14h00, no trecho compreendido entre as ruas Santa Iria e Eduardo Apréia.

Durante este período, todos os acessos à Avenida São João, pelas vias transversais, também estarão bloqueados, sendo elas as ruas Dr. Teixeira de Barros, Rua Major José Inácio, Rua Washington Luiz, Rua Professor Luiz Augusto de Oliveira e Rua Totó Pessente.

A interdição é necessária para garantir a segurança dos participantes, autoridades e do público presente no desfile.

A Prefeitura solicita a compreensão de todos e orienta que os motoristas programem rotas alternativas durante o período de bloqueio no domingo.

