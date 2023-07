Aulas na rede municipal de ensino são retomadas com mais segurança

Crédito: Divulgação

O segundo semestre letivo da rede municipal de ensino de Ibaté tem início nesta quinta-feira, 27. Cerca de 4,2 mil estudantes voltam às aulas para seguirem o calendário escolar até o dia 19 de dezembro.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, destaca que as aulas retornam com novidades, especialmente, no que se diz respeito à segurança de toda a comunidade escolar. “A Prefeitura estará disponibilizando controladores de acesso para intensificar a segurança nas 15 unidades escolares, as quais estão alinhadas para receber as nossas crianças e preparadas para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor”, destacou.

Danielle Chaves, secretária municipal de Educação e Cultura, explica que a medida se dá por conta de ataques registrados em unidades escolares de diversas cidades do país. “Graças a Deus, não tivemos nenhum registro desse tipo em Ibaté. Contudo, estamos nos prevenindo com a adoção de novas medidas para aumentar a segurança nas unidades escolares da cidade e, assim, preservar a integridade dos nossos estudantes e profissionais da rede municipal de ensino”, afirmou.

A contratação foi realizada através de processo licitatório e a atuação desses profissionais envolve o controle mais rígido para acesso às unidades escolares, colocando em prática o protocolo de reforço à segurança nas escolas.

Os controladores de acesso atuarão em carga horária escolar, das 6h30 às 17h30, com exceção das Escolas Municipais “Neusa Milori Freddi” e “Brasilina Teixeira Ianoni”. “Essas escolas oferecem a modalidade de ensino EJA [Educação de Jovens e Adultos], as quais serão atendidas até às 23h30”, enfatiza a secretária de Educação e Cultura.

Além dos controladores de acesso, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que todas as unidades escolares possuem câmeras de segurança que monitoram a entrada e saída de alunos, professores, diretores e servidores das escolas, além de cerca elétrica, concertinas e alarme.

Os diretores escolares também seguem orientados sobre o reforço das medidas de segurança das escolas, dentre eles, manter portões e portas de acesso trancadas, e proibir a entrada de qualquer pessoa estranha ao quadro de funcionários das escolas. Já os alunos das escolas de ensino infantil, popularmente chamada de Creche, continuarão sendo recebidos pelos professores no portão de acesso à unidade escolar, assim como fora no primeiro semestre.

Outra medida de segurança que segue no segundo semestre é a intensificação das rondas pela Guarda Municipal, durante o período escolar. “Toda a corporação estará em contato constante com o serviço de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, prestando todo apoio e patrulhamento necessário para inibir qualquer situação estranha ao cotidiano escolar”, destacou o comandante da GCM, Vitor Reis.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, destaca que todas as medidas para melhorar a segurança da comunidade escolar estão sendo tomadas para garantir que as crianças tenham um novo semestre de muito aprendizado e com segurança. “Precisamos cuidar do que nos é mais precioso, que são as nossas crianças. Desejo um novo semestre de muito aprendizado para todos. Que possamos ser cada vez mais exemplo e avançar fazendo o nosso melhor”, finalizou.

