Aulas na rede municipal de ensino de Ibaté terão início no dia 11 de fevereiro

Escola municipal - Crédito: divulgação

As aulas na rede municipal de ensino terão início na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Com um total de 4.015 alunos matriculados, as 16 escolas municipais se preparam para dar início ao ano letivo, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a um aprendizado de qualidade ao longo de todo o ano.



A Secretaria Municipal de Educação destaca o compromisso com a educação e o desenvolvimento integral dos alunos, que, com o apoio dos educadores, terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades.

Com foco no bem-estar dos estudantes, a rede municipal reforça a importância de um ambiente escolar acolhedor e estimulante levando a aproximação da escola e os pais.

