Audiência pública debate causa animal na Câmara Municipal

Nesta terça-feira, 29 de julho, a Câmara Municipal de Ribeirão Bonito promoveu a primeira audiência pública dedicada à causa animal, um marco histórico para o município no reconhecimento da proteção e do bem-estar dos bichos como pauta de interesse público. A audiência foi idealizada e conduzida pela vereadora Dra. Bruna Silva Souza Pessa, cuja iniciativa simboliza um avanço significativo na construção de políticas públicas voltadas à defesa dos animais.

O evento contou com uma participação expressiva do público, a ponto de não haver cadeiras suficientes para acomodar todos os presentes. Estiveram presentes autoridades, representantes do poder público, protetores independentes, lideranças comunitárias, membros de entidades e munícipes sensibilizados com a causa animal. O encontro foi marcado por uma rica troca de experiências, pela exposição de conhecimentos técnicos e pela apresentação de propostas concretas voltadas ao fortalecimento das políticas de proteção e bem-estar animal no município.

A audiência também foi marcada por uma forte carga simbólica. Segundo a vereadora Dra. Bruna Silva Souza Pessa, o encontro representou uma verdadeira “semente do bem plantada”, com potencial para criar raízes sólidas e florescer em forma de políticas públicas efetivas, ações de conscientização e respeito à vida animal. Para a parlamentar, a iniciativa deve inspirar novas vozes, gestos e lutas em defesa dos animais, espalhando-se por todo o município e mantendo-se viva por meio do engajamento coletivo. “Plantamos juntos essa semente hoje, e é juntos que vamos regá-la, cultivá-la e fazê-la crescer”, afirmou em sua fala de abertura.

Entre os convidados, estiveram os palestrantes: Chandelly Protetor, secretário municipal de Bem-Estar Animal de Votuporanga; Dra. Carol Mattos Galvão, advogada especializada em Direito Animal e presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Araraquara; e Dra. Ana Flávia Barreto, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal de Araraquara e vice-presidente da respectiva comissão da OAB.

A vereadora proponente da audiência dedicou a sessão à memória dos inúmeros animais que foram vítimas de envenenamento no município, chamando atenção para a gravidade dos crimes praticados e a necessidade urgente de enfrentamento por parte do poder público e da sociedade. Em gesto de respeito e reconhecimento, foi também realizado um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Dr. Moacir, lembrado como uma figura emblemática na luta pelos direitos dos animais em Ribeirão Bonito.

Ao longo da audiência, diversos assuntos de interesse coletivo foram abordados, com destaque para os direitos dos animais comunitários, os mecanismos de fiscalização e denúncia de maus-tratos e a importância da articulação entre os diferentes setores públicos e a comunidade protetora. Outro eixo fundamental discutido foi a necessidade de inserir a causa animal nas programações orçamentárias do município, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Sem essa previsão legal e orçamentária, políticas públicas permanentes, como campanhas de castração, atendimento veterinário básico e ações educativas, tornam-se inviáveis.

A audiência representou não apenas um momento de escuta e aprendizado coletivo, mas também um compromisso renovado com a construção de políticas públicas que assegurem dignidade e proteção aos animais, além de justiça ambiental e responsabilidade social.

