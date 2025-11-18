Atleta corredor de Américo morre após colisão frontal entre dois carros na SP-425 em Clementina

Crédito: Foto: Trio Agência de Notícias/Montagem Flavio Fernandes/São Carlos Agora

A manhã de segunda-feira (17), terminou em luto para o esporte de Américo Brasiliense após a morte do atleta corredor Vitor Emanuel Pereira conhecido carinhosamente como Vitinho de 25 anos, em uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Clementina na região de Araçatuba.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, Vitor estava sozinho e conduzia um Fiat Argo branco com placas de Américo quando por razões que ainda serão apuradas acabou colidindo frontalmente com um VW Taos dirigido por um morador de Adamantina. Chovia no momento do acidente e o trecho, apresentava bastante movimentação.

A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate até o Pronto-Socorro de Penápolis, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. O motorista do outro carro que também estava sozinho, se feriu levemente e realizou o teste do bafômetro que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

A morte do jovem causou grande comoção entre amigos e colegas de treinos que o descrevem como disciplinado, dedicado e presença constante em provas da região. Entre eles, Felipe Oliveira — conhecido como Bora Gordinho, amigo próximo do atleta — publicou uma carta aberta nas redes sociais que rapidamente repercutiu entre corredores e moradores de Américo.

Felipe descreveu o amigo como “um menino cheio de sonhos, sempre sorridente”, afirmando que a comunidade está “em luto por ele ter nos deixado”. Na homenagem, lembrou também da alegria e do alto astral que o atleta transmitia em cada treino e prova de rua.

Em um dos trechos mais marcantes, Felipe escreveu que a despedida não é definitiva.

“Isso não é um adeus, é um até logo”. Ele ainda recordou uma meta combinada entre os dois — completar 5 km abaixo de 20 minutos — e afirmou acreditar que um dia poderão cumprir esse desafio “correndo no céu”.

A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia e o corpo de Vitinho foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba. Os veículos bastante destruídos, foram retirados após a conclusão do trabalho dos peritos e a Polícia Civil de Clementina vai investigar as causas do acidente.

A comunidade esportiva de Américo Brasiliense já se mobiliza para prestar homenagens ao atleta, cuja rotina exemplificava esforço e paixão pelas corridas e a perda deixa um espaço sentido nas ruas e pistas onde gostava de treinar.

