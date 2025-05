Atividade Delegada reforça a segurança em Itirapina: 98 operações realizadas em 4 meses

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Durante reunião, relatório sobre a segurança de Itirapina é entregue às autoridades de Itirapina - Crédito: Divulgação

A segurança pública segue avançando em Itirapina. Entre 1º de janeiro e 20 de abril de 2025, o programa Atividade Delegada intensificou a fiscalização nas zonas urbana e rural do município. Ao todo, foram 532 pessoas abordadas e 98 operações realizadas, fortalecendo a presença da Polícia Militar nas ruas.

O relatório das ações foi entregue nesta quarta-feira, 7, pelo Capitão PM Wagner Aparecido Regazzoni juntamente com o Sargento PM Laércio da Silva Júnior durante reunião com a prefeita de Itirapina Maria da Graça Zucchi Moraes, com o Secretário de Turismo Gilberto Aparecido da Silva Júnior (Beto Zoom), o Coordenador da Defesa Civil José Antônio Teixeira Júnior e o Presidente da APIB Fernando Pagadigorria.

Confira alguns resultados do período:

- 435 veículos e condutores fiscalizados

- 113 autos de infração de trânsito

- 41 testes de bafômetro aplicados

- 18 estabelecimentos vistoriados

- 4 prisões em flagrante

- 2 armas de fogo e 18 munições apreendidas

- 58 bloqueios realizados

O programa, implementado em 2022 na gestão da prefeita Graça e do vice-prefeito Antonio Rafael Sanches (Lemão Sanches), permite que policiais atuem em seus dias de folga, com remuneração paga pela Prefeitura de Itirapina — atendendo a uma antiga demanda da população por mais segurança.

Leia Também