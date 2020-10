Até ventilador vira caso de polícia em cidade da região

01 Out 2020 - 08h55

Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de Ribeirão Preto irá investigar um possível furto de ventilador, ocorrido na noite de terça-feira, 29. O fato teria ocorrido no Parque Avelino, zona norte daquela cidade.

Uma possível desavença entre membros de uma família, fez com que vizinhos chamassem a Polícia Militar e no local, uma das vítimas disse que seus sobrinhos teriam se apoderado de um ventilador da casa da sua mãe. Após ter conhecimento do fato, foi até a casa de ambos para reaver o utensílio.

Segundo boletim de ocorrência, a dupla teria confessado o furto e se negaram a devolver. Com isso ocorreu uma briga e o ventilador acabou danificado. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de polícia de Ribeirão Preto. Já o ventilador, objeto de desejo nestes dias de forte calor, foi devolvido à vítima. (Com X Tudo Ribeirão)

