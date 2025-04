Assistência Social de Ibaté recebe 450 quilos de alimentos doados pela Sicoob

450 quilos de alimentos irão atender famílias em situação de vulnerabilidade - Crédito: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social recebeu nesta terça-feira, 29, a doação de 450 quilos de alimentos, feita pela Cooperativa Sicoob.

Os alimentos foram arrecadados no último sábado, após uma ação do projeto "Criança Coopera" realizada na Praça Central, com diversas atividades gratuitas para as crianças, incluindo passeio de trem. O objetivo da ação foi promover valores como cooperação, solidariedade e educação financeira, reforçando o compromisso social da Crediguaçu com as comunidades onde atua.

De acordo com o gerente da Sicoob, Bruno Neri, a ação social é fundamental para que a instituição esteja cada vez mais próxima da comunidade.

A secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, agradeceu a doação e destacou a importância da parceria: “Esses alimentos chegam em boa hora e vão ajudar muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Agradecemos à Sicoob pela iniciativa e pelo olhar sensível às necessidades da nossa população.”

O prefeito Ronaldo Venturi também ressaltou a importância da ação: “É muito gratificante ver instituições como a Sicoob se unindo ao poder público em prol da população. Essa doação demonstra que, com solidariedade e cooperação, conseguimos transformar realidades e oferecer mais dignidade a quem precisa".

