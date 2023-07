Assistência Social de Ibaté promove a 14ª Conferência Municipal

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria de Promoção e Bem Estar Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, realizou, na manhã de terça-feira, 4, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro aconteceu na Pirâmide da Mata do Alemão.

O evento contou com a presença da coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, Paulo Albano, Diretor do Departamento Estadual de Assistência Social, Édison Fernando da Silva, secretário de Governo, Juliana de Araújo Nasser, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, vereadora Sidnéia Monte, representantes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); Secretaria de Educação; Cultura; Conselho Tutelar, Centro de Convivência da Melhor Idade, Centro do Idoso, Conselhos Municipais, ADEFI, APAE e sociedade civil.

Na ocasião, frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade, Centro do Idoso, realizaram uma linda apresentação musical, além de uma exposição de materiais produzidos pelos alunos da APAE e do Espaço Amigo.

A edição da Conferência Municipal de Assistência Social, teve como tema a “Reconstrução do SUAS (Sistema Único da Assistência Social): o SUAS que temos e o SUAS que queremos” e contou com a presença de representantes do poder público e sociedade civil.

No evento, foram eleitos os delegados que representarão o Conselho Municipal de Assistência Social nas conferências estaduais e aprovadas as proposituras que foram discutidas anteriormente, nos eixos: Financiamento; Controle social; Articulação entre os segmentos; Serviços, programas e projetos; Benefício e transferência de renda. As propostas foram debatidas em pré-conferências descentralizadas, realizadas ao longo do mês de junho.

Em espaço de caráter deliberativo e que permite o debate de ideias de maneira democrática, as conferências de assistência social são divididas em 3 âmbitos: municipal, estadual e nacional; e têm como objetivo avaliar a política de assistência social e definir as diretrizes para o aprimoramento do SUAS, de forma a consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais.

A Conferência Municipal de Assistência Social é um espaço fundamental para a troca de ideias e conhecimentos, além de ser uma oportunidade de fortalecimento da rede de assistência do município. As discussões e propostas resultantes do evento servirão como subsídios para a elaboração de planos e programas municipais, que visam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e garantir o acesso a direitos básicos.

