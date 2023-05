Assistência Social de Ibaté participa de capacitação sobre mudanças do “Novo Bolsa Família”

Com o objetivo de fortalecer e aprimorar o serviço do Cadastro Único no município, a equipe da Secretaria Municipal da Assistência Social participou na quarta-feira (10), na própria sede, de uma capacitação sobre o Programa de Transferência de Renda - Novo Bolsa Família, como também atualização das mudanças.

A coordenadora da Assistência Social, Amanda C. S. Affonso, conta que o antigo Auxilio Brasil mudou para Bolsa Família e o valor do benefício sofreu alteração. “O Auxílio Brasil, do Governo Federal, voltou a se chamar Bolsa Família. A mudança no nome não afeta o pagamento do benefício para quem já está incluído no programa”, disse.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que precisam cumprir condicionalidades para manutenção do benefício.

A Secretaria da Assistência Social reforça que o Governo Federal está realizando averiguações sobre o público unipessoal e sobre renda. “É necessário que a população entre em contato com brevidade para verificação de possível necessidade de atualização cadastral, prioritariamente o público que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pois no mês de junho pode ser cancelado”, alertou a coordenadora.

Para fazer a atualização é necessário entrar em contato pelo número de telefone (16) 3343-3043, ou pessoalmente na Promoção Social, localizada na Avenida São João nº231, Vila Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

