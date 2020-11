Assaltantes levaram R$ 5 mi de agência bancária em Araraquara

De acordo com informação do comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Mussoline, marginais podem ter levado do banco cerca de R$ 5 milhões de reais entre dinheiro e jóias que estavam em penhora.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), fez uma varredura nos bancos atacados por criminosos nesta madrugada de terça-feira (24) e retirou nesta tarde explosivos deixados nas porta das agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ambas na Avenida Brasil, em Araraquara.

Quatro carros que foram usados na ação criminosa foram localizados pela Polícia Militar no final da tarde na área rural entre Araraquara e Américo Brasiliense.

Até o momento nenhum criminoso foi preso.

O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL

A agência do Banco do Brasil Avenida Brasil, em Araraquara, não abriu nesta terça-feira (24) após ter passado por ataque criminoso do tipo “Novo Cangaço” na última madrugada. Avaliação preliminar aponta que não há danos ao patrimônio na agência BB. A administração da unidade aguarda a conclusão dos trabalhos de varredura da polícia técnica e liberação do acesso ao local.

Equipes de engenharia e manutenção do Banco serão deslocadas para a unidade para avaliar possíveis danos à estrutura do prédio e serviços de limpeza.

O Banco do Brasil atua para normalização do atendimento no menor prazo possível e a expectativa é de que a agência abra normalmente nesta quarta-feira (25).

Clientes e usuários do BB Avenida Brasil podem buscar atendimento temporário e alternativo nas agências Araraquara (Rua Padre Duarte, 1.355) e Carmo-Araraquara (Avenida Sete de Setembro, 1.365).

O QUE DIZ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A CAIXA informou que não houve feridos no incidente. A unidade encontra-se fechada, para reparos aos danos sofridos.

Esclareceu também que informações sobre eventos criminosos são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. (com informações do RCIA)