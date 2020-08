Assaltante morre após trocar tiros com o BAEP na região

Crédito: Grupo Rio Claro

Um criminoso de 38 anos foi morto após enfrentar policiais do 10º BAEP, na noite desta terça-feira (18), na área rural de Rio Claro. Eder Souza havia deixado a cadeia no dia 14 de julho e tinha passagens por roubo e tráfico.

As equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) cumpriam em Rio Claro na terça, o Plano de Policiamento Inteligente (PPI) com prioridade ao combate a ocorrências de roubo, quando foram informados que bandidos faziam refém uma família em um sítio.

Ao chegarem ao local, cinco vítimas foram liberadas, sendo duas crianças (uma com nove anos e outra com um ano). Porém, os infratores, já haviam deixado o local pelo mato.

Na sequência, uma testemunha que mora na região, chegou e informou que viu um veículo Civic passar por ele na estrada de terra em atitude suspeita.

Uma das equipes do BAEP "trombou" com o carro usado na fuga e o motorista tentou a fuga, mas acabou batendo em um cerca. Ao desembarcar atirou nos policiais, que revidaram a injusta a agressão e acabaram baleando Eder. O Samu foi acionado, mas ele morreu antes da chegada do socorro.

Uma pistola foi apreendida.

