Arteris ViaPaulista implanta radares em rodovias da região

A Arteris ViaPaulista, concessionária que administra 720,6 quilômetros de rodovias entre Franca e Riversul, informa que está implantando 40 novos radares fixos nas rodovias sob sua administração, nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Jaú. Neste primeiro semestre de 2023, os equipamentos estão em fase de testes e operando em caráter educativo. A homologação dos equipamentos com o início da fiscalização com multas está prevista para o segundo semestre deste ano.

A instalação do sistema de controle de velocidade conta com investimentos de R$ 11,5 milhões e tem como foco a segurança viária, visando à prevenção de acidentes e a preservação da vida. A ação também atende as diretrizes recomendadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Segunda Década de Ação pela Segurança do Trânsito, com objetivo de reduzir em 50% as mortes por acidente de trânsito até o ano 2030.

Confira a localização dos equipamentos:

Redução de acidentes

Os radares fixos e as lombadas eletrônicas são instalados em pontos estratégicos das rodovias, após estudos técnicos realizados pela concessionária e aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), com eficiência comprovada na redução e prevenção de acidentes.

A lombada eletrônica em operação no km 307 da Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, com acesso à SP-255 e Anel Viário Sul da SP-330, na alça do Trevão, zerou o número de acidentes no local, desde que foi implantada em setembro de 2021.

